OM - Shakhtar Donetsk : la première compo de Gasset a fuité !

Accroché à l'aller (2-2), l'Olympique de Marseille, qui reçoit ce jeudi (21h) le Shakhtar Donetsk pour le match retour, va tenter d'aller décrocher devant son public sa qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa. Fraîchement nommé à la tête de l'équipe olympienne en remplacement de Gennaro Gattuso, Jean-Louis-Gasset dirigera à cette occasion son premier match sur le banc marseillais.

D'après L'Équipe, le technicien de 70 ans devrait revenir au 3-5-2 avec une attaque composée de Pierre-Emerick Aubameyang et Iliman Ndiaye. À noter aussi qu'Azzedine Ounahi devrait être laissé sur le banc par Jean-Louis Gasset et que c'est Geoffroy Kondogbia, Jordan Veretout et Amine Harit qui devraient former le milieu de terrain olympien lors de cette rencontre.

Les compos probables

OM : Lopez - Meïté, Gigot, Mbemba - Clauss, Kondogbia, Harit, Veretout - Ndiaye, Aubameyang.

Shakhtar Donetsk : Risnyk - Konoplya, Rakitskyi, Matvienko, Azarovi - Stepanenko, Bondarenko, Soudakov - Zoubkov, Eguinaldo, Sikane.

