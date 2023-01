OM : soirée parfaite pour les Olympiens à Troyes, Malinovskyi a débuté en fanfare !

Zapping But! Football Club OM : faut-il vendre Gerson en cas de belle offre ?

Treizième de Ligue 1 au coup d'envoi de cette 18e journée, Troyes n'a pas pesé lourd ce soir face à l'OM. Les Phocéens ont outrageusement dominé les débats, marquant deux fois par Chancel Mbemba (10e) et Jordan Veretout (46e). Ils se sont procurés une quantité industrielle d'occasions et tous les joueurs ont évolué à un très bon niveau, ce qui leur permet d'enregistrer une cinquième victoire d'affilée (six toutes compétitions confondues). Toujours 3es, ils reviennent ainsi à deux points d'un RC Lens tenu en échec à Strasbourg (2-2) et prennent même cinq longueurs d'avance sur Rennes (4e). Une soirée idéale, donc.

Malinovskyi averti d'entrée

D'ailleurs, difficile de ressortir un Marseillais en particulier de ce match tant le niveau a été homogène et l'adversaire faible dans sa globalité. On citera Sead Kolasinac, de plus en plus à l'aise dans le couloir gauche et qui s'est procuré deux grosses occasions, Chancel Mbemba, auteur de l'ouverture du score et toujours aussi monstrueux à tous les niveaux, ou encore Valentin Rongier, tellement précieux dans l'élaboration du jeu et qui a failli marquer lui aussi.

Mais le véritable événement de ce match, c'est l'entrée en jeu de Ruslan Malinovskyi. Officiellement recruté lundi, l'Ukrainien n'a eu qu'un entraînement dans les jambes avec ses partenaires avant d'être envoyé au feu à la 67e minute en remplacement d'Issa Kaboré. Attendu pour sa frappe surpuissante, le joueur prêté par l'Atalanta Bergame s'est distingué d'entrée de jeu par... une grosse faute sur un tacle par derrière au milieu de terrain qui lui a valu un avertissement ! Au-delà de ça, sachant que Cengiz Ünder est resté sur le terrain et a joué à sa place préférentielle, il a eu un peu de mal à se situer. Mais ce n'est que partie remise et l'essentiel était bien évidemment que les Phocéens prennent les trois points !

Pour résumer A Troyes (2-0) ce soir, l'OM a enchaîné une cinquième victoire en Ligue 1 et s'est rapproché du RC Lens (2e), tenu en échec à Strasbourg (2-2). Une soirée parfaite, qui a vu Ruslan Malinovskyi débuter sous le maillot blanc... et écoper d'un avertissement d'entrée !

Raphaël Nouet

Rédacteur