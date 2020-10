OM : son coup de mou, l'OL, l'avenir... Les vérités cash de Florian Thauvin

Sur son coup de mou

« J'ai fait trois bons matchs (Brest, Paris et St Etienne) et deux matchs où j'ai été nul, zéro pointé. Aujourd'hui j'ai le contrecoup de la préparation. Je le savais. C'est un peu physique. Contre Lille j'étais mort, je n'arrivais pas à accélérer. Contre Metz, j'ai pris un coup dès la 4e minute, mais je n'ai pas été bon, je ne cherche pas d'excuses ».

Sur son avenir

« Quand on passe une saison blanche, aujourd'hui je n'ai qu'une seule chose en tête, c'est jouer au ballon. Je veux au foot et bien jouer. Le reste, mon avenir, on verra. Avant de penser à l'avenir, il faut que je me concentre sur le présent et le présent c'est d'être performant sur le terrain (…) Aujourd'hui je suis là, mais demain, si ça se trouve le club reçoit une offre et me dit il faut partir. Mais dans ma tête je suis là, je ne me pose pas de questions. Mais oui, j'écouterai toujours ce qu'on me proposera, même si j'ai cinq années de contrat ».

Sur la rivalité avec Lyon

« Il y a beaucoup de rivalité entre Lyon et Marseille. Des tensions ? Non, pour moi, il n'y en a pas ».

Sur le tirage de la Ligue des Champions

« C'est un bon tirage pour nous mais tous les matchs seront compliqués, il y a de belles équipes. On avait un groupe plus compliqué il y a sept ans, mais il faudra faire attention ».

Sur la recrue Luis Henrique

« Honnêtement c'est un très bon joueur. J'ai été surpris de voir autant de qualités chez un aussi jeune joueur. Il est serein, il s'adapte bien. On va avoir de bonnes surprises avec lui ».

Retranscription : Le Phocéen.

