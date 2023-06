OM - Mercato : Balogun drague à nouveau Marseille

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

Depuis les Etats-Unis, pour qui il joue désormais, lui qui a longtemps hésité entre les nationalités sportives anglaise et américaine, Folarin Balogun a répondu aux questions de la LFP. L'attaquant de 21 ans, prêté à Reims en 2022-23, a dit beaucoup de bien de la Ligue 1, qu'il conseille à tous les jeunes joueurs. Et il a répété qu'il avait été impressionné par les supporters de l'OM et l'ambiance générale du Vélodrome, où il a fait ses premiers pas en France lors d'une défaite 1-4 comptant pour la première journée.

C'était comme entrer dans une « apocalypse zombie »

« Je me souviens quand je suis arrivé ici pour la première fois et que j'ai joué. J’ai fait mes débuts contre l’OM (défaite 4-1), et l'ambiance là-bas était folle ! L’Orange Vélodrome était vraiment quelque chose que je n'avais jamais vécu auparavant. C'était comme entrer dans une « apocalypse zombie » (rires). J'ai joué dans des stades hostiles en Angleterre, mais c'est sûr que Marseille a été pour moi un match totalement fou. » Dans le viseur de l'OM pendant un temps, Balogun ne devrait pas poser ses bagages en Provence. Il a annoncé qu'il ne voulait plus être prêté par Arsenal et Marseille n'aura pas les moyens de payer une indemnité forcément élevée pour ce joueur ayant inscrit 21 buts en Ligue 1 la saison passée...

La fiche de Folarin Balogun

🏆 Récent vainqueur de la Concacaf Nations League avec les USA 🇺🇸 , Folarin @balogun nous avait accordé une interview sur sa saison exceptionnelle avec le @StadeDeReims 🇫🇷 💬 https://t.co/nI75Nf0EZC — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) June 20, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Folarin Balogun a déjà dit combien il avait été impressionné par l'ambiance du Vélodrome lors de la 1ère journée du championnat écoulé. L'attaquant anglais, qui avait été prêté au Stade de Reims, a reparlé en bien des supporters de l'OM.

Raphaël Nouet

Rédacteur