OM, Stade Rennais : le tirage de la Ligue Europa Conférence pourrait également être invalidé !

Si l'UEFA s'est emmêlé les crayons avec le tirage de la Ligue des Champions et a dû l'effectuer à deux reprises lundi, ce n'est pas la seule bourde à laquelle on a assisté à Nyon. En effet, le tirage au sort de la Ligue Europa Conférence, réalisé hier à 14 heures, masque aussi une énorme erreur de l'instance.

Parce que l'UEFA n'a pas tranché concernant le match à rejouer entre Tottenham et le Stade Rennais (normalement annulé avec victoire sur tapis vert des Bretons du fait du nouveau règlement lié à la Covid-19), l'une des boules contenait à la fois le nom du Vitesse Arnhem (Pays-Bas), actuel second de la poule rennaise, et celui de Tottenham... Ce qui a rajouté une condition au moment du tirage de Leicester City.

Le tirage Leicester – Randers non valable ?

En effet, lorsque les Foxes ont été tiré, la boule « Vitesse Arnhem ou Tottenham » ne figurait pas dans le saladier de ses possibilités. Logique pour les Spurs, absolument pas pour les Néerlandais, qualifiés plus que probables pour le barrage. En fonction de la décision autour du match Tottenham – Rennes, un rebondissement n'est pas à exclure. Adversaires des anglais de Leicester, les danois de Randers pourraient s'estimer lésé par rapport au Vitesse et réclamer l'invalidation du tirage.

Si ce tirage ne concerne pas directement le Stade Rennais, qui attend le mois de février pour connaître son adversaire en 8e de finale, il pourrait influer directement sur l'OM qui a hérité des azéris de Qarabag Agdam lors du brassage de lundi.