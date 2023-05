OM, Stade Rennais : Mandanda répond à Guendouzi

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

La saison passée, sous les ordres de Jorge Sampaoli, l’OM a brillé en Ligue 1 en allant chercher une 2e place permettant aux Phocéens de retrouver la Ligue des Champions. L’exercice dernier, Steve Mandanda a réalisé ses derniers matchs sous le maillot olympien avant de prendre la direction de Rennes au mercato estival. Mattéo Guendouzi a récemment salué son ancien portier qu’il place tout en haut à l’OM.

« Le meilleur joueur de l’histoire du club ? Steve Mandanda, parce qu’il a fait vraiment une carrière exceptionnelle. Il a tout connu ici, il a gagné des trophées. Il aurait mérité une statue. C’est vraiment quelqu’un d’exceptionnel, par la carrière qu’il a faite mais aussi pour tout ce qu’il a fait pour les personnes qui travaillent au club et pour les joueurs » avait confié le milieu de l’OM pour le média Carré.

Mandanda lui répond

Interrogé par le même sur les propos de son ancien partenaire à Marseille, l’ancien international français a salué la dédicace de son ami, « C’est touchant et cela me fait plaisir. Maintenant il y a des joueurs emblématiques, des joueurs incroyables. Mais en tout ça me fait plaisir et c’est très touchant que Matteo me cite et pense à moi », a d’abord expliqué Steve Mandanda.

« C’est quelqu’un que j’apprécie beaucoup. Il a beaucoup de caractère, c’est un grand compétiteur. Mais en dehors, c’est quelqu’un d’extraordinaire, de très respectueux, de gentil, de marrant. C’était un grand plaisir de l’avoir à côté de moi dans le vestiaire », a confié le gardien du Stade Rennais.