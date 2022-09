OM - Stade Rennais : Marseille patine, Tudor nomme le coupable idéal

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

L’OM n’a pas su faire mieux qu’un match nul hier à domicile contre le Stade Rennais (1-1). Bien que très souvent efficace après un match de Ligue des champions, les hommes d’Igor Tudor ont été surpris par une équipe bretonne qui a joué son va-tout avant de revenir à la marque.

Mitigé au coup de sifflet final, le technicien croate n’a pas caché sa préoccupation au sujet du début de fatigue de ses joueurs eu égard à l’enchaînement des matches et a trouvé un coupable idéal au match nul de l’OM : la pelouse du stade Vélodrome !

« J’essaie de mettre ceux qui sont les plus forts du moment. On a eu un problème de terrain, j’en ai parlé avec les dirigeants, quand on veut jouer rapidement vers l’avant, la pelouse pose problème », a-t-il fait savoir en conférence de presse. Original.