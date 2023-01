OM : Nuno Tavares se prend la deuxième lame après ses 3 matchs de suspension

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

La reprise de la Ligue 1 avait été plutôt favorable à Nuno Tavares, auteur d'un but magnifique contre Toulouse (6-1) alors qu'il était entré en cours de jeu et de l'ouverture du score à Montpellier (2-1) lundi. Mais le bonheur ne pouvait pas durer pour l'inconstant Portugais, qui a trouvé le moyen de se faire expulser en fin de match à la Mosson pour un geste stupide. La commission de discipline a décidé de lui infliger trois matches de suspension, Igor Tudor a promis qu'il écoperait d'une amende.

Rolland Courbis s'est chargé sur RMC d'enfoncer un peu plus le joueur prêté par Arsenal : « Quand on voit ce que fait Tavares lundi, on comprend mieux pourquoi il n’a pas réussi à s’imposer au très haut niveau, et c’est dommage car il a des qualités intéressantes. Il faut espérer que ce qui s’est passé face à Montpellier va lui faire comprendre que ce sont des choses impossibles et impassables. Tu n’as même pas besoin de l’engueuler, tu peux tout simplement le vexer en lui disant : « J’ai hésité avant que tu signes à l’OM de donner mon accord, maintenant je comprends mieux. J’espère que tu as réalisé que tu es en Ligue 1, à l’OM, tu n’es pas dans un club de division d’honneur ou tu joues le dimanche matin ou tu peux faire n’importe quoi ». Tu n’as pas besoin de hausser le ton, il faut espérer que ce repos va lui permettre de voir les choses différemment, c’est son dernier joker, pour sa carrière à l’OM et sa carrière tout court ». Ça ne devrait pas être la première fois qu'il entend ce genre de discours...