OM : Tavares signe la pétition pour le départ de Balerdi, Guendouzi le défend !

Nuno Tavares a fait une boulette ce mercredi à la sortie de l'entraînement de l'OM. Le gaucher a en effet signé une pancarte tendue par des supporters, et il s'agissait d'une pétition lancée pour réclamer le départ de Leonardo Balerdi, le défenseur argentin. « Stop, on veut plus de toi, Balerdi dehors » pouvait-on lire sur le carton.

A noter que Mattéo Guendouzi, lui, est monté au créneau pour défendre l'Argentin. « Balerdi, c'est un très bon joueur. Tout le monde fait des erreurs, respectez juste ! », a-t-il dit aux détracteurs de l'ancien joueur de Dortmund.