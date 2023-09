OM : tensions, renvoi, chocs, c'est également très chaud à l'Ajax !

Cette journée du mardi 19 septembre 2023 restera dans les annales de l'OM avec les démissions annoncées de Marcelino et Pablo Longoria, infirmées quelques heures plus tard. Mais il n'empêche que la situation est très tendue chez les Phocéens, où les supporters sont déjà sur les nerfs après un début de saison tristounet et un jeu tout sauf emballant. Et le pire, c'est que les prochaines échéances (Ajax, PSG, Monaco, Brighton) n'incitent pas à l'optimisme. La seule bonne nouvelle dans tout ça, c'est que le prochain adversaire, l'Ajax, est lui aussi en pleine galère.

Les Lanciers ont raté leur début de saison en championnat avec une piètre 12e place (1 victoire, 1 nul, 2 défaites). Leur entraîneur, Maurice Steijn, est déjà sur la sellette, comme Marcelino. Il est mis sous pression par son directeur sportif, Sven Mislintat... qui pourrait toutefois sauter avec lui puisque c'est lui qui l'a choisi ! Et comme l'OM, l'Ajax aura son classique (klassieker en néerlandais) en fin de semaine, face au champion en titre, le Feyenoord. Ça promet un match bien tendu entre Amstellodamois et Marseillais jeudi soir !

🚨 - JUST IN: Maurice Steijn HAS to perform with Ajax because Sven Mislintat wants to get rid of him. Meanwhile it's likely that after this, Sven Mislintat would await the same fate as the manager. [@VI_nl]