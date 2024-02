OM : terrible coup de tonnerre pour la vente du club !

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Dans son émission Rothen s'enflamme sur les ondes de RMC Sport, Jérôme Rothen a annoncé que l'Arabie saoudite s'intéresserait à un potentiel rachat de l'AS Monaco, qui a été mis en vente par le propriétaire russe, Dmitri Rybolovlev, en janvier dernier.

"Les Saoudiens sont plus intéressés par l'AS Monaco que par l'OM"

"Le club est en vente depuis quelques semaines, il y a du lourd qui va arriver derrière et de sources sûres, du côté de la famille princière et du club, il y a eu un rapprochement avec les Saoudiens, des rendez-vous et des échanges entre un des princes saoudiens et le Prince Albert. C'est un prince qui est le numéro 2, derrière la famille royale saoudienne. C'est une grande, grande famille, qui a très envie d'investir en France. Ce qui est sûr c'est qu'il y a eu beaucoup d'échanges ces dernières semaines, des rapprochements parce qu'ils ont aussi investis sur des biens privés qui appartenaient à la famille princière de Monaco. Rien à voir avec le foot. Ces affaires-là ont créé un rapprochement sur le football, le sport et il y a automatiquement de l'intérêt des Saoudiens", a révélé l'ancien milieu de terrain monégasque avant d'affirmer que les Saoudiens seraient désormais plus partants pour racheter l'AS Monaco que de racheter l'OM.

"On m'a dit aussi qu'il y a eu un intérêt sur l'OM il y a quelques années, mais aujourd'hui il n'y a pas eu de suite. Ça ne veut pas dire qu'ils ne viendront pas, mais pour l'instant ils sont plus intéressés par l'AS Monaco que par l'OM. Mais il reste plein de détails à régler."

