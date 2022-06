OM : Thauvin a scandalisé les Marseillais après des propos chocs, il doit s’excuser !

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Florian Thauvin a eu la langue bien pendue hier soir. Invité dans l'émission « Rothen s'enflamme », le champion du monde 2018 avait l’occasion de revenir en détails sur son départ de l'OM pour les Tigres l'an dernier. Après avoir taclé l’ancienne direction incarnée par Jacques-Henri Eyraud, Thauvin a eu des mots déplacés à l’égard du peuple marseillais, qu’il a qualifié de « dingos. » Face à cette polémique, le joueur de 29 ans a pris la parole pour présenter ses excuses.



Thauvin rappelle son attachement à Marseille

« Salut à tous, un message vidéo pour réagir à ce qui s'est passé aujourd'hui (hier) sur RMC notamment la diffusion d'une conversation privée. Je suis vraiment déçu, dégoûté, je le vis comme une trahison car on ne dévoile pas une conversation privée publiquement, a-t-il expliqué sur Twitter. Mais je ne vais pas leur accorder plus d'importance et parler plus longtemps de ça. Ce qui est important pour moi c'est de revenir sur le sujet et sur les propos qu'a tenu le journaliste que je n'adhère pas du tout, qui sont inadmissibles. J'ai commis une erreur parce que je n'ai pas réagi. J'aurais dû réagir de suite et nous défendre. Je n'aurais pas dû laisser passer ça et pour ça je présente toutes mes excuses à tous les Marseillais. Pour ce qui en est du reste et pour bien éclaircir la situation, j'étais simplement en train d'expliquer que j'avais fait le tour à Marseille, que j'avais besoin d'un changement dans ma vie, que ça soit professionnel ou de ma vie privée et que j'étais fier et content de pouvoir offrir l'opportunité à mon fils de découvrir un nouveau pays, une nouvelle culture et le fait qu'il puisse apprendre plusieurs langues. Donc voilà tout simplement ce que j'ai dit. Pour ce qui en est du reste, mon attachement à Marseille, je l'ai démontré, prouvé par le passé. Tout le monde connaît mon attachement donc ça même pas besoin de revenir là-dessus. Je serai toujours fier, je n'oublierai jamais d'où je viens, je n'oublierai jamais l'OM, j'en serai toujours fier et je porterai toujours haut et fort les couleurs du club. Allez l'OM et vive Marseille. »

Pour résumer Après avoir tenu des propos polémiques au micro de RMC Sport, vendredi soir, Florian Thauvin (Tigres, 29 ans) a dû présenter ses plus plate excuses au peuple marseillais. Les accepteront-ils ? Rien n’est moins sûr, c'est allé loin...

