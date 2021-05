OM : Thauvin ulcère une dernière fois les supporters avant de filer au Mexique

Zapping But! Football Club OM : les meilleures déclarations de l'année 2020

En fin de semaine dernière, Florian Thauvin a rendu fou les supporters de l'OM en annonçant sa signature chez les Tigres de Monterrey à trois matchs de la fin de saison et en pleine course à l'Europe. Un timing assez mal choisi alors que les Phocéens se rendaient deux jours plus tard à Saint-Etienne... d'où ils sont d'ailleurs repartis avec une défaite (0-1).

Une faute qui fait réagir les fans

Mais ce qui agace encore un peu plus les supporters, c'est qu'après sa promesse de finir fort la saison et de ramener l'Europe sur la Canebière, le Champion du Monde soit l'auteur d'une faute grossière sur ce match. A la 63e minute, Florian Thauvin a en effet retenu Denis Bouanga par le maillot... Alors qu'il était encore à 60 mètres du but de Steve Mandanda. Une faute incompréhensible, sanctionnée d'un carton jaune, qui privera le milieu offensif du dernier match de la saison à Metz (3 jaunes en 10 matches).

Pour beaucoup de supporters olympiens, Florian Thauvin a pris ce carton sciemment pour écourter d'un match son aventure à l'OM et finir au Vélodrome le week-end prochain. Une version crédibilisée par une autre action, quelques minutes plus tôt où l'Orléanais se rend coupable d'une faute grossière mais bénéficie sur le coup de la mansuétude du cor arbitral qui ne sort pas le carton. Sur Twitter, beaucoup ne digèrent pas cette attitude de l'ailier international.

Thauvin qui fait exprès de se prendre un jaune pour ne pas jouer la dernière journée contre Metz et faire sa dernière au Vélodrome #Thauvin #TeamOM #VenteOM #ASSEOM pic.twitter.com/6ZxYk1J71V — lilian le boss (@lilian_54920) May 9, 2021

De plus, encore un plus gros manque de respect envers l’@OM_Officiel en disant qu’il est un Tigres avant la fin de la saison.

Franchement tu nous aura pris pour des cons jusqu’au bout et c’est dommage car tu gâches 8 ans de bonheur en 4 jours. @FlorianThauvin tu déçois..#TeamOM — ?￰ンラ゚?￰ンラᅠ?￰ンラワ?￰ンラᄀ? ?￰ン゚ᄡ?￰ン゚ᄉ (@olympiensdu13) May 9, 2021

Le faite que Thauvin a volontairement pris un jaune exprès pour être suspendu pour la dernière journée de L1 me fait hurler — иатнаи 🐈‍⬛ (@VeNoXx5) May 9, 2021

Thauvin :



« Si je prends un jaune je me préserve d’un match avant les vacances à Acapulco. Bon ok je tire un maillot à 580 mètres de mon gardien » 🌴🇲🇽 pic.twitter.com/Vn5sujnkUC — Sophiane Elbaroudi (@seavocat) May 9, 2021

Haha Thauvin qui force le jaune pour se barrer plus tot, et après ca vient taper sur l’écusson, « l’OM le sang », quelle blague #ASSEOM — Les3points (@stupidfootcomz) May 9, 2021

Déjà la tête aux Tigres ?

Depuis qu'il a dit "oui" aux Tigres et accepté un contrat en or de cinq saisons à Monterrey (23 à 25 M€ net sur la durée du bail), Florian Thauvin semble déjà tourné vers son nouvel objectif. Avant le match contre l'ASSE, l'ancien Bastiais a été aperçu de longues minutes à discuter sur la pelouse avec Timothée Kolodziejczak. Le défenseur des Verts connaît bien le Mexique pour avoir évolué aux Tigres durant un an (2017-18).