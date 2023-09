OM - Toulouse : le doute est levé pour la présence de Spierings !

Zapping But! Football Club OM : Longoria fait-il une grosse erreur avec le Mercato estival ?

Parti au RC Lens, à la fin de son contrat avec le TFC, le 1er juillet dernier, Stijn Spierings est déjà de retour chez les Violets. Il est arrivé à l'aéroport de Toulouse mercredi soir et a été accueilli par des dizaines de supporters, qui n'ont pas oublié son apport très précieux au milieu de terrain lors des trois années passées. Restait la question de sa qualification pour le match contre l'OM au Vélodrome demain (17h05).

Il pourrait même être titulaire

Eh bien, selon le site Les Violets, ça devrait être bon ! La LFP aurait donné son feu vert et Spierings figurera bien dans le groupe toulousain qui prendra l'avion pour Marseille. Il pourrait même être titulaire, selon les médias, puisque son premier entraînement aurait impressionné le staff technique du TFC. Le Néerlandais a suivi la grosse préparation estivale du RC Lens et est au point physiquement. Et comme il connaît déjà la plupart de ses partenaires, il a juste à intégrer les principes du coach des Violets, Carles Martinez Novell.

OM - TFC : c'est bon pour Stijn Spierings ! https://t.co/Vr1eYvizbb — LesViolets.Com (@LesVioletsCom) September 16, 2023

