OM - Toulouse : Marseille perd encore des points et manque le podium

Football Club OM : l'Arabie Saoudite, pourquoi on n'en veut pas

L'Olympique de Marseille avait l'occasion de revenir à égalité de points de l'AS Monaco, leader de Ligue 1 depuis le début de la saison. Mais pour cela, il fallait que les Marseillais s'imposent ce dimanche contre Toulouse. Chose que les hommes de Marcelino ne sont pas parvenus à faire et ont plutôt concédé un match nul et vierge (0-0). Avec ce point du nul, les Olympiens peuvent tout de même se réjouir de doubler le Paris Saint-Germain et pointent désormais à la quatrième place du classement.

⏱ 90’ | #OMTFC 0️⃣-0️⃣

Partage des points entre l’OM et le Téfécé 🙅‍♂️

🗓 Prochaine étape : le premier match de la phase de groupe d’@EuropaLeague face à l’Ajax, à Amsterdam 🇳🇱 pic.twitter.com/NeS8dmdI8O — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 17, 2023

