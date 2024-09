OM : très critiqué au Brésil, Payet sur le départ ?

Tout au long de la saison écoulée, les dirigeants marseillais ont fait le constat que leur effectif manquait de leaders, susceptibles de secouer le vestiaire quand les résultats n'étaient pas au rendez-vous. Certains supporters regrettaient que Pablo Longoria ait laissé partir un Matteo Guendouzi ou un Dimitri Payet. Mais force est de constater que le Réunionnais, déjà très en retrait lors de sa dernière saison à l'OM, est très loin de son influence passée, lui qui a 37 ans.

Edmundo l'a démonté

L’ancien Marseillais se voit reprocher son inefficacité devant le but et l’ancien attaquant international Edmundo s’est lâché sur sa chaîne YouTube à l’issue du match perdu contre Palmeiras. "Payet a l’air d’un vieux de la vieille alors qu'il gagne 1,5 million de réals brésiliens (environ 160 000€). Je n’ai rien contre ce salaire, mais il va passer tout le championnat sans marquer un seul but ? C'est quoi le rapport qualité-prix ? Toute la saison de Payet a été mauvaise. Il n’a été décisif dans aucun match. Je ne pense pas que Vasco le prolongera à la fin de son contrat. Je ne me souviens pas qu’il ait joué un seul bon match cette saison". En fin de contrat en juin 2025, Payet aurait, selon Bolavip, été sondé par plusieurs clubs en vue d’un départ en janvier. Un départ qui serait souhaité par Vasco. Où l'ancien entraîneur carioca Joel Santana s'est payé le Réunionnais lui aussi, dans O Dia. "Payet avec sa petite coup de cheveux là… Mais retourne en France, bois ton champagne, mange ton caviar, mange tes huîtres. Ici, c’est haricots, riz et bière. Ça ne marchera pas pour toi."