OM : très critiqué, Correa a trouvé un bon avocat

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

A l'OM, à l'enthousiasme débordant peut rapidement succéder une pression terrible pour peu que les promesses ne sont pas tenues. C'est le cas pour l'ensemble de l'équipe après un début de saison manqué. Et plus précisément pour Joaquin Correa, dont le recrutement en provenance de l'Inter Milan avait beaucoup plu aux supporters. Seulement, l'Argentin a méchamment déçu pour ses premiers pas sous le maillot blanc. Trop désinvolte, pas décisif, il est durement critiqué.

"Il est en pleine adaptation"

Vendredi en conférence de presse, son compatriote Leonardo Balerdi a volé à son secours, promettant des lendemains meilleurs : "Il est en pleine adaptation, il change de pays, de championnat, il a besoin de temps de jeu pour s'adapter. Il y a beaucoup plus d'espaces en Ligue 1, c'est plus physique aussi. Je connais ses qualités et je suis sûr qu'il va les montrer et aider l'équipe". Le plus tôt sera le mieux...

Le calendrier de l'OM en 2023-24

Leonardo Balerdi sur Joaquin Correa : "Il est en pleine adaptation, il change de pays, de championnat, il a besoin de temps de jeu pour s'adapter, il y a beaucoup plus d'espaces, c'est plus physique. Je connais ses qualités et je suis sûr qu'il va les montrer et aider l'équipe". pic.twitter.com/9QcFmWyMaM — Le Phocéen (@lephoceen) September 29, 2023

Podcast Men's Up Life