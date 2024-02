OM : triple coup dur pour Gattuso avant le FC Metz

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Gennaro Gattuso fait la grimace. À la veille d'un match contre le FC Metz (21h) où l'OM n'a pas le droit à l'erreur, L’Équipe fait savoir que l'effectif marseillais reste amoindri par les blessures. Déjà forfait pour le match face à l’OL (0-1), dimanche dernier, Jordan Veretout souffre toujours du quadriceps et ne devrait être pas rétabli. Son retour est espéré pour le déplacement à Hambourg, jeudi en barrages de Ligue Europa contre le Chakhtior Donetsk, mais il n'est pas encore garanti.

Kondogbia, Veretout et Murillo forfaits ?

Geoffrey Kondogbia, victime de problèmes musculaires à une cuisse, ne sera pas disponible non plus contre les Lorrains, pas plus qu'Amir Murillo, touché aux adducteurs contre Rennes (1-1, 8-9 aux t.a.b) en Coupe, le 21 janvier. Ismaila Sarr, dont la main va mieux, et Joaquin Correa, qui a des douleurs à la cheville, s'entraînent l'un et l'autre et devraient encore être dans le groupe.

