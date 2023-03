OM : Tudor a reçu une première nouvelle positive avant d’aller à Reims

L’OM commence à tirer la langue. Si les choix tactiques hasardeux d’Igor Tudor sont de plus en plus pointés du doigt, L’Équipe explique que le vestiaire marseillais commence à se poser une question très problématique : la débauche sur le plan physique.

« L’état physique des joueurs est un sujet de discussion dans le vestiaire, peut-on lire dans le quotidien sportif. La philosophie de jeu prônée par Tudor est énergivore et certains tauliers semblent clairement marquer le pas depuis quelques semaines. Pour le staff, le message reste identique malgré tout : il faut travailler encore et encore. Et il n’est pas question de choix. »

Dimanche (20h45), on peut donc s’attendre à voir les joueurs de l’OM manger la pelouse du stade Auguste-Delaune de Reims, où ils pourront peut-être compter sur l’arbitrage de François Letexier. L’officiel a arbitré deux fois l'OM en Ligue 1 cette saison, face à l’OGC Nice (3-0) et l’OL (1-0), ainsi que le succès en Coupe de France face au PSG (2-1). Soit trois victoires pour les hommes de Tudor...

On a l’impression que Pau Lopez nous sauve jamais aussi parce que pendant des années on a eu un goal catégorie B et que là on passe à un gardien catégorie C. Mais c’est pas non plus du D,E…. (Extrait du talk de @lephoceen avec @najetrami @_Axel_28 @RomainHaering @MaxenceVolpe) pic.twitter.com/gPPmnnIIIO