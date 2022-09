OM : Tudor a un nouvel international dans son effectif

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Troisième dans la hiérarchie des gardiens à l'Olympique de Marseille derrière Pau Lopez et Ruben Blanco, Simon Ngapandouetnbu a été convoqué pour la première fois de sa jeune carrière par le sélectionneur du Cameroun, Rigobert Song, pour les deux matchs amicaux contre l'Ouzbékistan, le 19 septembre prochain, et la Corée du Sud, huit jours plus tard. Pour rappel, les Lions Indomptables sont qualifiés pour la Coupe du monde au Qatar, qui aura lieu du 20 novembre au 18 décembre prochain.