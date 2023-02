OM : Tudor annonce un autre retour que Bailly à Toulouse et encense un remplaçant

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Sur Eric Bailly

« C'est un garçon avec beaucoup d'expérience, ce qui facilite beaucoup de choses. C'est une vraie valeur ajoutée pour l'équipe. J'espère pouvoir compter sur lui jusqu'à la fin de saison. »

Sur son groupe à Toulouse

« Tavares sera de retour. Généralement on a souvent les mêmes 15-16 joueurs. Quand on joue tous les 7 jours, ce sont les meilleurs de la semaine qui vont jouer. Cette semaine on a connu pas mal de pépins avec certains joueurs.

Sur Kaboré

« C'est un garçon en or et qui veut toujours progresser. Quand j'ai besoin de lui, il est toujours prêt. »

Sur Toulouse

« Il va falloir attention sur toutes les phases face à Toulouse. Comme je l'ai déjà dit le résultat d'il y a un mois était un peu exagéré. En Ligue 1 toutes les rencontres sont difficiles, il faudra être meilleur qu'eux dans tous les secteurs. »

Sur le soutien des supporters à l'extérieur

« Evidemment c'est quelque chose qui pousse les joueurs encore plus. Quand il y a une bonne relation entre les joueurs et les supporters c'est positif. »

(avec Le Phocéen)