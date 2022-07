OM : Tudor arrive avec une bombe sur la vente, McCourt dans les cordes !

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

L’OM n’a pas mis longtemps à trouver un successeur à Jorge Sampaoli. Parti vendredi, le technicien argentin sera remplacé par Igor Tudor, nommé hier par Pablo Longoria et présenté à la presse en fin de matinée. Le Croate pourrait alors voir débouler des questions sur la vente de l’OM, que Frank McCourt dément depuis des mois mais qui a fleuri de nouveau depuis quelques semaines. Hier soir, Florent Gautreau a remis une pièce dans la machine.

McCourt jugé trop léger par CVC ?

« Les gens de CVC ont eu la confirmation qu’il y a eu des offres importantes pour la reprise, a-t-il affirmé sur RMC Sport. Et le fait de continuer avec McCourt leur aurait déplu. En gros, il y aurait un manque d’ambition… Le repreneur serait beaucoup plus puissant que McCourt. Au moment des négociations avec CVC, c’était aussi un argument. Ils sont persuadés, et à juste titre, que le concurrent numéro 1 à faire gonfler en terme d’investisseur, c’est l’OM. Ils ne sont pas convaincu à 100% que McCourt soit ‘suffisant’ pour ça. » La suite au prochain épisode ?

👤Florent Gautreau " je ne veux pas alimenter les fantasmes sur les repreneurs de l’OM mais j’ai eu certaines informations qui me disent que les gens de CVC ont eu la confirmation qu’il y a eu des offres importantes pour la reprise de l’OM " ⤵️ #TeamOM RMC pic.twitter.com/jUrcuaEwAq — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) July 4, 2022

Bastien Aubert

Rédacteur