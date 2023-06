OM : Tudor aurait démissionné, aucune indemnité de départ ?

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

L'information est relayée par RMC. Et ne correspond pas vraiment aux us et coutumes du football moderne. Car même lorsqu'un entraîneur quitte son poste, comme c'est le cas de Igor Tudor à l'OM, il est une habitude qu'une indemnité de départ est négociée.

Mais selon Pablo Longoria, qui a échangé avec les journalistes en marge de la conférence de presse, il s’agirait bel et bien d’une démission de Tudor, donc sans indemnité de départ. A confirmer...