OM : Tudor calme les ardeurs après Nice et avant Clermont

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Il ne veut pas que son équipe s'enflamme

"Ce fut un beau match mais qu'il faut oublier rapidement car demain, on rejoue et qu'il y a encore trois points en jeu. J'étais content de la performance de l'équipe, ça a apporté de la confiance à l'équipe mais il ne faut pas s'enflammer."

Nuno Tavares

"C'est un joueur que je voulais beaucoup, dès le début, car je connaissais ses qualités. Parfois, il ne se rend pas compte de son talent, de ses jambes, qui sont d'un autre niveau, que peu de joueurs peuvent suivre."

Gerson

"On verra pendant l’entrainement, car le coup qu'il a pris était assez fort. Il faut qu’on évalue ça après l’entrainement."

Ses attentes pour la fin du mercato

"On a un bon effectif, mais l'idée c'est d'ajouter encore un joueur pour jouer derrière l'attaquant. Gerson et Mattéo Guendouzi peuvent par exemple autant derrière l'attaque que plus au milieu."