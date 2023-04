OM : Tudor compare la Ligue 1 et la Serie A

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Dans un entretien accordé au journal L'Equipe, Igor Tudor a comparé la Ligue 1 et la Serie A. Le coach croate, qui est passé sur le banc de l'Udinese et de l'Hellas Vérone avant de venir l'OM, estime que le championnat français est meilleur que le championnat italien.

"C'est plus fort ici"

"Ici, il y a le PSG, qui en Italie n'a pas d'équivalent, parce qu'il est au-dessus aujourd'hui de l'Inter ou de la Juve. Ensuite, tu as trois ou quatre équipes qui, au niveau de l'effectif, ont peut-être plus de qualités en Italie, comparé à leurs équivalents français. Mais de la sixième place à la dernière, c'est plus fort ici", a jugé l'entraîneur olympien avant d'insister sur ses propos.

"L'autre différence fondamentale, c'est qu'en France, il y a beaucoup plus de rythme. Parce que la typologie des joueurs est différente. Ici, ils sont plus jeunes et plus physiques. En Italie, l'intensité n'a rien à voir. Les Anglais, ils achètent des joueurs de Lorient, pas des joueurs en Italie, cela veut dire qu'ici il y a des joueurs qui ont les qualités pour s'intégrer dans le meilleur football."

Fabien Chorlet

Rédacteur