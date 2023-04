OM : Tudor devenu "imbuvable" et prêt "à vriller" ?

Zapping But! Football Club OM : faut-il envoyer Clauss sur le banc ?

Le commentateur de Canal Plus David Berger n’est pas ami intime d’Igor Tudor, c’est certain. Après sa déclaration polémique contre Lorient, l’entraîneur marseillais est chargé de tous les côtés et est notamment accusé de ne pas assez se remettre en question. D’autant plus que son équipe est en train de perdre le fil de la deuxième place, et n’a désormais plus le droit à l’erreur pour la fin de saison.

« L’homme est imbuvable »

Concernant l’avis de David Berger, le journaliste a ensuite déclaré : « Je différencie toujours l'entraîneur et l'homme. L'homme, je le trouve imbuvable. Il y a eu plein de cas où il est intimidant avec mes confrères journalistes ». Un comportement assez peu correct en effet, et développé par la voix de Canal : « En interview, il met la main sur l'épaule en disant "my friend...", on comprend que si on le relance ou si on pose une question gênante, il peut partir en vrille. Ça me dérange vraiment », a-t-il assumé.