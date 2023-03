OM : Tudor est KO debout et s’agace pour Payet après la débâcle contre Annecy

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Le FC Annecy a créé l’exploit des quarts de finale de la Coupe de France en allant sortir l’OM hier au stade Vélodrome (2-2, 7 tab 6). Présent en conférence de presse, Igor Tudor accusait clairement le coup même s’il n’a pas voulu accabler ses joueurs.

« C’est une grande déception, une grande tristesse, on quitte une compétition où on a sorti Paris et Rennes, c’est une chose folle. Mais pour entrer dans les détails et expliquer cet échec, c’est difficile, a-t-il réagi dépité. Il n’y a aucune cassure dans l’équipe mais une grande tristesse dans le vestiaire, je ne pense pas que les joueurs sont entrés dans le match en sous-estimant les adversaires, ces derniers ont fait un grand match, je ne pensais pas qu’une équipe de Ligue 2 serait aussi forte. »

Interrogé sur les manques de son équipe, le coach de l’OM a tenté de comprendre. « Clairement ce match n’a pas été bon, il y a eu des erreurs, c’est sûr. Quand tu te fais sortir par une Ligue 2… On est tous déçus, on voulait aller en demi-finale après les deux victoires précédentes mais ce n’est pas ce qui s’est passé. On est désolé, a-t-il enchaîné avant d’évoquer Dimitri Payet encore dans le dur. J’ai un très bon rapport avec Dimitri comme avec d’autres, il y a 20 joueurs que j’entraîne pour lesquels il faut que je fasse des choix. Je ne comprends ce que votre question sous-entend. »