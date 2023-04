OM : Tudor et ses tauliers ont pris un gros coup de pression

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Eric Di Meco n’est pas satisfait du tout de la nouvelle désillusion marseillaise à domicile. Et c’est peu dire. Il remet notamment en cause le management de Tudor avec ses cadres, déplorant son choix de laisser les cadres comme Chancel Mbemba ou Cengiz Under se reposer en première mi-temps.

« Là tu ne regardes plus le haut du tableau »

Durant l’émission du Super Moscato Show « Rico del Prado », comme aime bien l’appeler l’ancien rugbyman, en a rajouté une couche, en développant le manque d’idées dans le jeu proposé par l’OM vendredi soir, et s’inquiète pour la fin de saison : « J’espère que les mecs ne vont pas commencer à fouetter dans le sprint final, parce que Lens et Monaco reviennent. Là tu ne regardes plus le haut du tableau, mais plutôt les poursuivants ».