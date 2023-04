OM : Tudor fait une annonce forte avant Troyes et éteint le malaise Mbemba

Zapping But! Football Club OM : Que faire de Nuno Tavares ?

Le match contre Troyes

"Pour l'emporter dimanche, il faudra qu'on fasse tout de la meilleure des façons."

Mbemba

"Après Valentin Rongier et Paul Lopez, c'est le joueur qu'on a utilisé le plus et dimanche, il sera titulaire."

Les difficultés de Clauss et Tavares

"C'est vrai qu'en ce moment on souffre un peu plus sur les couloirs. Le dernier match, j'ai vu Jonathan Clauss en progression, Nuno Tavares un peu moins, donc il faut voir comment utiliser cela de la meilleure des manières."

Changera-t-il de système de jeu ?

"C'est possible que ce soit une option, on verra."

Les supporters

"C'est une motivation. Ici, nous avons des supporters qui sont très chauds, mais ça vient du coeur. C'est normal qu'il y ait une réaction des supporters mais j'espère vraiment qu'on célèbrera avec eux à la fin de la saison."

Propos retranscrits par RMC Sport.