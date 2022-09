OM : Tudor excuse le petit score contre Clermont et se projette sur Auxerre

Zapping But! Football Club OM - INFO BUT! : un ex de retour au bercail ?

Avec ses trois poteaux dans la première demi-heure, on a cru que l'OM allait réaliser un festival contre Clermont. Puis qu'il était maudit et ne marquerait jamais. Avant d'imaginer un retour auvergnat en fin de partie. Mais non. Les Phocéens se sont imposés 1-0 et continuent de partager la 1ère place avec le PSG et le RC Lens. De quoi ravir Igor Tudor, qui excuse ses joueurs pour leurs jambes lourdes ce soir. Le technicien croate s'est exprimé sur divers sujets au micro d'Amazon.

"Il y a eu du positif et du négatif mais quand même beaucoup de positif. Ça aurait pu finir à 4 ou 5-0. L'une des choses qui m'a déplu, c'est notre baisse de rythme après le but. Au final, il faut quand même féliciter les joueurs pour cette prestation. Un peu de fatigue après la 60e ? Je pense que c'est quelque chose de normal quand on joue tous les 2-3 jours. Ce qui sera le plus important pour évaluer le niveau physique de l'équipe, ce sera le 3e match à Auxerre. Non, il n'y a pas d'ordre particulier pour les tireurs de pénalty. Alexis s'est senti de le tirer, il l'a raté mais je suis sûr qu'il marquera le prochain s'il retente. En ce qui concerne Samuel Gigot, il a été sorti par précaution pour un petit soucis musculaire. Ça n'a pas l'air très grave, on verra demain."