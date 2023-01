OM : Tudor annonce quatre absents pour Hyères-Toulon dont Payet et donne des indices sur son onze

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

La Coupe de France

"C'est une compétition importante pour nous, on veut la gagner, c'est ce que j'ai dit aux joueurs ce matin. On sait que c'est difficile au début, il ne faut pas sous-estimer les adversaires, on l'a vu il y a deux ans."

Les absents

"Samuel Gigot ne sera pas disponible. Nuno Tavares et Jonathan Clauss non plus. Dimitri Payet a encore un petit problème. On est en petit comité, il y avait 14 joueurs aujourd'hui. Mais il faudra mettre la meilleure équipe possible."

Blanco et Dieng titulaires

"Ruben Blanco me fait bonne impression. C'est un joueur qui travaille bien, qui a toujours été prêt quand j'ai eu besoin de loin. Il sera titulaire samedi. Salim Ben Seghir ne commencera pas, Bamba Dieng lui sera titulaire, pas parce qu'on manque de joueurs mais parce qu'il est fort. Il a des qualités et j'ai envie de l'utiliser davantage qu'en première partie de saison."

L'amende de Tavares

"Je pense que c'est comme dans tous les clubs, il y a des règlements internes. Si les joueurs sont en retard à la collation il y a une amende, si c'est quelque chose de plus grave il y a une amende plus grande. C'est pas tant la question de l'amende mais plutôt de respect. Si quelqu'un court pour arriver à l'heure et l'autre prend son temps et arrive en retard, c'est un manque de respect pour les personnes qui sont là. C'est quelque chose qui est géré par les joueurs entre eux, je n'interviens pas. C'est quelque chose qui les concerne eux."