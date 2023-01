OM : Tudor lance un avertissement au PSG et au RC Lens

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Le chassé-croisé continue. Après la difficile victoire du RC Lens contre l’AJ Auxerre (1-0) hier dans un stade Bollaert plein comme un œuf, Franck Haise affirmait qu’il regardait plutôt « derrière que devant » et gardait donc un œil attentif sur les prestations de l’OM. Nanti de 42 points au troisième rang de L1, juste derrière le RC Lens, l’OM d’Igor Tudor attend lui un faux pas des Sang et Or pour leur passer devant au classement.

« Quand tu fais aussi bien et que tu es troisième, cela peut sembler injuste, reconnaissait le technicien croate hier après la belle victoire contre le FC Lorient (3-1). Mais c’est comme ça, parce qu’il y a deux autres équipes qui font aussi très bien. On est seulement à la moitié, il reste beaucoup de chemin et on verra qui sera capable de continuer comme ça. »

Opta aura enfin noté que c’est la première fois, dans l’histoire de la Ligue 1, qu’une équipe comptant 42 points à ce stade de la saison ne se trouve pas parmi les deux premiers au classement. Le bilan de Tudor à la tête de l’OM est donc forcément excellent, quoi qu’il arrive, après cette phase aller.