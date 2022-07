OM : Tudor met déjà les points sur les i après la défaite à Middlesbrough

Zapping But! Football Club OM- INFO BUT ! Un minot pourrait faciliter la venue de Veretout !

Frank McCourt avait fait le déplacement hier au Riverside Stadium et n’a pas dû être content du voyage. Déjà défait par Norwich (0-3), l’OM a subi la loi d’un autre pensionnaire de Championship, Middlesbrough (0-2). Le premier but a été inscrit par le piston droit Jones, profitant d’une erreur de départ de Caleta-Car et d’une spectaculaire bévue finale du revenant Balerdi (53e). Tavernier a inscrit le second au terme d’une action collective bien sentie (72e). À la sortie de la rencontre, Igor Tudor a tenu à expliquer sa méthode et désamorcer tout début de crispations.

Tudor n'a pas choisi la préparation estivale

« Les jambes étaient lourdes, les joueurs fatigués et usés mentalement, a-t-il expliqué. Il y a deux jours, nous avons eu un important travail physique, et nous changeons de style de jeu, tout cela est normal. Je ne suis pas inquiet, nous serons prêts quand la saison commencera. Si vous voulez de l’intensité dès le début des matches cette année, on doit s’entraîner de cette façon pendant l’été. Je n’ai pas choisi cet enchaînement de rencontres (face à des équipes déjà rodées), cela m’a été imposé. Si on avait décidé, avec notre type de préparation, j’aurais choisi des matches moins difficiles. Ce n’est pas pour justifier cette performance, c’est juste mon point de vue. »

Terminé. Nouvelle défaite de l’OM (2-0) face à Middlesbrough. Encore un match bien compliqué pour l’OM dans cette préparation. Prochain match le 27 juillet face au Betis Séville. pic.twitter.com/webBPInGCS — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) July 22, 2022

