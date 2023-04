OM : Tudor parle de son avenir et affiche une grande confiance

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Son avenir

"Ca me fait plaisir ce qu'a dit Pablo Longoria (qui souhaite le voir rester au club). Ce n'est pas quelque chose qui est important, je ne veux pas parler du futur, je n'aime pas parler de ces choses-là publiquement. C'est mieux de voir ces choses en interne. Je remercie le président pour ces mots mais je me concentre sur le match contre Lorient."

Balerdi

"Pourquoi faudrait-il particulièrement le soutenir ? Il n'était pas là car il avait pris un rouge, ce n'est pas non plus quelque chose de grave. Après, c'est vrai que c'est un joueur sensible, on a un football pas facile quand on est défenseurs. Je compte l'utiliser de la meilleure des façons jusqu'à la fin de la saison."

La fin de saison

"Toutes les équipes ont des moments forts et des moments plus bas. C'est normal. Mais je suis très confiant. J'ai hâte et je suis curieux de savoir comment on va finir la saison. J'essaye d'être la meilleure version de moi-même. C'est pour ça que je suis content du travail qui a été fait cette semaine. Le dernier match on a beaucoup couru, près de 118 km, donc ce qui nous a manqué, ce sont les mécanismes et l'énergie mentale pour rester lucide et faire la différence. Et c'était lié au fait qu'on n'avait pas pu s'entrainer avant. Là on a bien pu s'entrainer On a vraiment très bien travaillé cette semaine, c'était important de travailler sur tous les aspects de notre jeu, sur notre physique, nos mécanismes, savoir quand attaquer et défendre."

Le tandem Vitinha-Sanchez

"C'est un duo qui jouera ensemble avant la fin de la saison. C'est une option concrète. Pour le dernier match, on n'avait pas eu le temps de préparer Sanchez à jouer derrière l'attaquant car il revenait de sélection. Vitinha a fait une très bonne semaine, je suis content de ce qu'il fait et j'espère qu'on pourra compter sur lui, on en a besoin."

Propos retranscrits par RMC Sport