OM : la fin de saison, Vitinha, sa défense... Tudor fait le point avant Reims

Sur la fin de saison

« On fait le travail qu'on fait depuis le début, la saison est longue. C'est difficile de prendre des points contre n'importe quel adversaire. On est dans la dernière ligne droite, ça va être très dur. C'est difficile de garantir des points quand on sait que toutes les équipes luttent pour leurs objectifs. »

La défense

« On a deux défenseurs en moins (Kolasinac et Balerdi), il va falloir qu'on invente un peu, qu'on trouve une solution. On verra dimanche. »

Sur Vitinha

« C'est un joueur dont je suis content, il fait un bon travail. Il faut qu'il s'adapte au championnat, c'est un championnat physique, ce n'est pas facile. Mais on pourra compter sur lui d'ici la fin du championnat sachant qu'il reste encore beaucoup de journées. »

Sur Ounahi

« Il est en progression constante, surtout à l'entraînement, il a fait une très bonne semaine. C'est un joueur talentueux, de haut niveau dans les passes et les dribbles. S'il réussit bien à intégrer les autres choses qu'on voit à l'entraînement, je pense qu'il peut devenir un joueur important pour nous »

Sur le match contre Strasbourg

« On s'est créé pas mal d'occasions. Si vous demandez à n'importe quel autre entraîneur, il pourra vous dire que les plan A et les plans B n'existent pas. Peut-être aussi que les équipes se préparent mieux défensivement. Au final, ce sont les joueurs qui décident sur le terrain. Ça dépend de l'entraîneur jusqu'à un certain point. »

Sur Reims

« Je vais vous dire ce que j’ai dit à mes joueurs : pour moi, c'est la meilleure équipe actuelle en France. »