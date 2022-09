OM : Tudor voit une autre déception que Mbemba à Tottenham

Zapping But! Football Club Nantes : Newcastle, Marseille, Moses Simon a la cote !

Igor Tudor n’a pas caché sa déception d’avoir été battu par Tottenham hier à Londres (0-2) malgré une prestation honorable de ses joueurs. L’expulsion de Chancel Mbemba changé le cours d’une rencontre équilibrée.

: « C'est un mélange d'émotions. Je pense qu'on a fait un bon match. En première mi-temps on les a dominés. Après le carton rouge ça a été plus compliqué, a-t-il analysé au micro de Canal+. On ne s'est pas créé beaucoup d'occasions et au final deux centres ont décidé du sort du match. Je n'ai pas bien vu l'action du carton rouge et si Clauss était loin, peut-être que ça aurait pu être seulement un jaune. Je ne peux pas vraiment juger. »

Relancé en conférence de presse sur les manques de l’OM, Tudor les a situées en attaque. « On aurait pu être plus tranchant devant, plus tueur, concrètement, a-t-il reconnu. Je l’ai dit à la mi-temps, dans le vestiaire. Il fallait plus de centres, arriver plus souvent dans la surface de Tottenham. Eux ne sont venus qu’une fois dans notre surface lors de la première période, mais c’est pareil pour nous : il nous a manqué des occasions. »