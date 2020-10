OM : un adjoint de Villas-Boas recadre Balerdi

A seulement 21 ans, Leonardo Balerdi connaît un parcours atypique. En effet, si son potentiel fait l'unanimité, il a rarement eu l'occasion de le montrer sur le terrain. Après cinq matches avec Boca Juniors, il a été transféré au Borussia Dortmund, où il a très peu joué avant d'être prêté durant l'été à l'OM. Conséquence : son jeu est rempli de scories qu'André Villas-Boas et Ricardo Carvalho tentent de gommer. Surtout ce dernier, qui a été un grand défenseur central durant sa carrière de joueur.

"Il est parfois trop confiant avec le ballon"

"Il a beaucoup de qualité, pied droit, pied gauche, a expliqué le Portugais dans La Provence du jour. Après, il faut jouer, être attentif, ne pas prendre trop de risques. Il est parfois trop confiant avec le ballon. Il est vraiment axial, pas latéral. A Dortmund, il a déjà joué à gauche dans une défense à trois. Ca m'est arrivé dans ma carrière de devoir dépanner sur un côté, et je n'ai pas aimé. J'en ai parlé avec Léo, il est prêt à jouer n'importe où, mais il sait, et on sait aussi, que c'est un défenseur central."

Le calendrier passant la surmultipliée à compter de ce samedi, avec la Ligue 1 le week-end et la Champions League en semaine lors des deux prochains mois, Balerdi serait bien inspiré d'écouter les conseils de ses entraîneurs s'il veut avoir un temps de jeu conséquent.