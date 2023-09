OM : un ancien bourreau réclame l'aide d'un psy !

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

L'OM a cette incroyable particularité d'être le seul club français à avoir remporté la Champions League et d'être le plus moqué pour ses résultats dans cette même compétition. La France du foot n'a pas froid aux yeux - ni le regard braqué sur l'historique en C1 - quand il s'agit de chambrer. Mais il est vrai que les résultats marseillais dans la reine des compétitions depuis dix ans sont assez terribles. Et si l'on voulait une nouvelle preuve de l'incroyable manque de réussite de l'OM en Champions League, on citerait l'exemple de Richarlison.

Il a marqué 33% de ses buts contre l'OM depuis un an !

Depuis un an et son transfert à Tottenham, l'attaquant brésilien est complètement à côté de ses pompes. Il n'a inscrit que 6 buts... dont un doublé contre Marseille lors de la première journée du tour de poules la saison dernière ! Samedi, il a quitté en pleurs le terrain à son remplacement lors de Brésil-Bolivie (5-1) après avoir tout raté. Il a expliqué cette nuit qu'il avait craqué à cause d'événements extrasportifs, qu'il avait fait le ménage dans sa vie en virant tous ceux qui n'étaient intéressés que par son argent et qu'il verrait un psy à son retour en Angleterre. Hélas pour l'OM, tout allait bien dans sa tête le 7 septembre 2022 puisqu'il avait notamment marqué avec !

