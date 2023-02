OM : un ancien de l'ASSE suggère une reconversion à Payet

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Vu la saison qu'il est en train de traverser, Dimitri Payet pourrait ne pas honorer son contrat avec l'OM jusqu'en 2024. Chouchouté par Jorge Sampaoli la saison dernière, le Réunionnais a des rapports plus frais avec Igor Tudor, dont le football tout en intensité ne lui correspond pas du tout. Il joue désormais très rarement et même en fin de match, le Croate préfère lancer d'autres joueurs. Et les rares fois où il lui fait confiance, comme face à Nice (1-3) récemment, il le sort à la mi-temps. A bientôt 36 ans (le 29 mars), le meneur pourrait raccrocher en fin de saison, surtout si l'équipe remporte un titre.

Mais que fera-t-il ensuite ? Une reconversion serait prévue dans son contrat. A l'époque où il a signé sa prolongation avec cette clause, il était question d'un rôle de directeur sportif. Mais Pablo Longoria ne devrait certainement pas lâcher ces responsabilités, même s'il a désormais le titre de président. Alors ? Patrick Guillou a une idée. Lors d'une interview au Phocéen, l'ancien défenseur de l'ASSE, désormais sur beIN, où il commente les matches de Bundesliga, verrait bien Payet consultant. "Il a des punchlines qui en feraient un bon consultant, même s'il a une sorte de timidité qu'il devra surmonter. Mais il voit le jeu de façon très juste. Je me souviens de certaines déclarations sous Bielsa ou même aujourd'hui avec Tudor. Quand il parle ballon, il est très perspicace. Je ne le vois pas consultant dans le commentaire d'un match mais plutôt sur un plateau pour débriefer une partie".