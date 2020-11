OM : un ancien du Stade Rennais règle ses comptes avec la direction

Passé par le Stade Rennais mais également par l'Olympique de Marseille, Rod Fanni (39 ans) n'a pas aimé la manière dont il a été traité par les dirigeants olympiens. Auteur d'un premier passage réussi au club (décembre 2010 – juillet 2015), l'international tricolore avait été rappelé par la direction transitoire de l'OM en août 2016... Juste avant que Frank McCourt ne prenne les commandes.

La patte Eyraud a déplu à Rod Fanni

S'il a d'abord continué en temps que titulaire durant les premiers mois du Champions Project, Rod Fanni s'est retrouvé écarté à l'orée de la saison 2017-18, quittant finalement Marseille en mars 2018 pour rejoindre son club actuel de l'Impact Montréal. Une choix du club que le Martégal n'a pas digéré au point de régler ses comptes dans les colonnes de la Provence :

« Partir ainsi, alors que j'ai toujours tout donné, jamais triché, je n'ai jamais dénigré les autres, au contraire, quand c'était chaud, on m'envoyait souvent en conférence de presse pour défendre mes coéquipiers et les couleurs du club. Et à la fin, être licencié, aller aux prud'hommes, ça fait très, très mal. Je ne regrette pas d'avoir défendu ainsi mon club, mais être viré par une nouvelle direction qui n'a pas le respect de tout cela, ça fait mal. J'aimerais pouvoir revenir à Marseille avec le sourire, croiser des gens au club avec lesquels j'ai une longue histoire ; mais là, elle est entachée. On peut ne plus vouloir de quelqu'un, mais dire que j'avais nui à l'image du club, ça fait mal ».