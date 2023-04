OM : un ancien marseillais fracasse Tudor et ses joueurs

Zapping But! Football Club OM : Doit-on donner plus de responsabilités à Valentin Rongier ?

Pas content, Marc Libbra. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'ancien attaquant de l'OM, devenu consultant depuis des années, s'agace des excuses trouvées dimanche par Igor Tudor, l'entraîneur marseillais, pour justifier le match nul concédé sur le terrain du FC Lorient. Car si les Phocéens ont perdu des points sur le PSG, ils ont surtout vu le RC Lens prendre deux points d'avance pour la course à la deuxième place.

Sur les ondes d'Europe 1, Libbra y est allé gaiement. "Je ne peux plus entendre que les joueurs sont fatigués. Ils n’ont pas joué depuis 9 jours. Les joueurs sont suivis du matin au soir. On ne peut pas me faire croire que les joueurs sont fatigués. Dans un sprint final où Marseille est deuxième avant le match à Lorient, je ne peux pas entendre les excuses de Tudor. C’est le sprint final. Ils n’ont plus que ça à jouer, ils sont éliminés de partout. Ils attendent quoi ? Tout cela est très étrange. C’est peut-être les matchs contre le Paris-Saint-Germain en championnat et contre Annecy en Coupe de France qui leur ont fait beaucoup de mal parce que depuis c’est très compliqué.

On ne trouve pas la solution parce que notre équipe joue en bloc bas et malheureusement lorsqu’une équipe fait la même chose, ils doivent essayer de trouver la solution. Ils n’ont pas de créateur, ils n’ont pas ce joueur qui va créer des ouvertures. Rongier a fit une ouverture. pour Under en deuxième période, cela a été la seule du match. Alexis Sanchez se sent obligé de dézonner parce qu’il n’a pas assez de ballons. Il ne devrait pas bouger, il devrait rester en attaque. On doit le servir et on ne le fait pas. Il sait marquer des buts. Les centres des pistons n’arrivent jamais. C’est catastrophique."