OM : un ancien Marseillais pète un câble en Turquie !

Prêté par Manchester United à l'OM la saison dernière, Eric Bailly évolue désormais en Turquie, à Besiktas. Et ce dimanche, lors de la 11e journée de Süper Lig qui a vu son équipe chuter contre Antalyaspor (2-3), l'Ivoirien s'est fait remarquer pour une bonne prise de becs avec un coéquipier.

Bailly a failli en venir aux mains avec un coéquipier

Juste avant la mi-temps, Eric Bailly s'est en effet disputé avec Tayfur Bingöl, qu'il a agrippé par le maillot avant de le sermonner. Les deux hommes ont été remplacés dans la foulée et Bailly s'est ensuite excusé sur Instagram : «La tension compétitive nous pousse vers un meilleur succès et c’est ce qu’on veut. On veut tous gagner et on veut le meilleur. Je m’excuse pour mon entraîneur, mes coéquipiers et toute la famille du Besiktas pour mon erreur. On garde la tête haute et focus sur la prochaine rencontre». Besiktas menait pourtant 2-0 au moment de l'altercation...

Bailly - Tayfur Bingöl olayında Antalya'lı oyuncunun Gedson Fernandes'i uyarması ve Gedson'un olaya hemen müdahale etmesi. Maalesef Burak Yılmaz bu olayda Gedson kadar başarılı olamamıştır. Gedson olayı kapatmış Burak Yılmaz devam ettirmiş... pic.twitter.com/EIQMtSDG8o — Volkan JK 🇹🇷 (@atavratsergenn) November 5, 2023

