OM : un ancien du club se paye Longoria pour un sujet extra-sportif

Les temps sont durs pour Pablo Longoria. Le président de l'OM imaginait certainement tout autre chose en juin dernier, quand il a fait venir Marcelino pour diriger l'équipe et réalisé un gros recrutement. Hélas, rien ne s'est passé comme prévu. Il y a eu l'élimination prématurée en Champions League, la fameuse réunion avec les ultras qui a dégénéré, les départs de Marcelino et Javier Ribalta et maintenant les résultats catastrophiques en championnat. En tant que patron du sportif, l'Espagnol se retrouve forcément dans le viseur des critiques. Mais il n'y a pas que du terrain qu'elles viennent...

Il n'y avait personne de l'OM à l'enterrement d'Henri Stambouli

Mardi soir, Marc Libbra a publié un message sur X pour expliquer qu'avait eu lieu l'enterrement d'Henri Stambouli et qu'aucun représentant du club n'était présent ! Stambouli avait pourtant donné onze années de sa vie au club phocéen, où il avait été gardien, entraîneur adjoint, coach principal et responsable du centre. Une absence qui fait tache, surtout quand, comme Pablo Longoria, on prétend défendre l'histoire et la mémoire du club...

Aujourd’hui a été enterré M H.Stambouli aucun représentant de @OM_Officiel M Longoria vous parlez de l’histoire et d’anciens joueurs de L’OM et je n’ai vu personne. Triste journée ! #TEAMOM #OM https://t.co/aikBZy5WOk — Marc Libbra (@marclibbra) November 28, 2023

