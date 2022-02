Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Si elle a finalement assez peu amputé l'effectif de Jorge Sampaoli cet hiver, la CAN a quand même laissé quelques traces à l'OM. En effet, au niveau des dirigeants et du staff phocéens, on n'a pas vraiment apprécié de voir Bamba Dieng et Pape Gueye, champions d'Afrique avec le Sénégal, ne pas rentrer directement à Marseille dès lundi afin d'être disponible pour le déplacement à Nice.

L'attitude de Pape Gueye n'est pas passée à l'OM

Selon L'Equipe, le club phocéen en veut davantage à son milieu Pape Gueye (23 ans) qu'à son jeune attaquant... Et ce pour plusieurs raisons. D'abord parce que, quand il est arrivé du Havre, le natif de Montreuil n'était pas encore international et n'avait pas spécialement prévu de choisir les Lions de la Terenga après avoir défendu les couleurs des U18 et U19 français. Ensuite parce que l'intéressé ne s'est positionné qu'à quelques semaines de la compétition, laissant l'OM devant le fait accompli et avec son calendrier surchargé à gérer.

Déjà dans l'oeil du cyclone pour avoir précipité les soucis du club marseillais avec la FIFA, suspendu quatre mois puis autorisé par le TAS à jouer à titre provisoire en attendant le jugement de son litige, Pape Gueye ne s'est pas fait que des amis sur la Canebière ces dernières semaines...