OM : un casse-tête se profile déjà pour Pablo Longoria

Zapping But! Football Club OM : Rongier, Guendouzi, Gueye, Veretout… Qui sacrifier au milieu ?

En conférence de presse jeudi, Pablo Longoria a évoqué l'épineux cas de la CAN à l'OM, reconnaissant que la Ligue 1 serait bien inspirée de se mettre en pause à cette période. « On doit faire avec la CAN (…) Je crois que baser toute une stratégie sur un mois de compétition c’est risqué. On le prend en compte, mais c’est étonnant. On doit ouvrir une période de réflexion entre nous. Si on doit arrêter le championnat pendant la CAN ou pas. Il y a 30% de joueurs qui jouent la CAN qui sont nés en France et qui ont une double nationalité. Il faut ouvrir une période de réflexion, on en discute depuis longtemps entre nous ».

8 absents à l'OM en janvier contre l'OL et Monaco ?

Il faut dire que les Olympiens seront particulièrement affectés par cette compétition du fait de leur recrutement estival (Sarr, Ndiaye, Kondogbia, Aubameyang) mais aussi des joueurs déjà présents dans l'effectif (Ounahi, Harit, Gueye, Mbemba). Comme le rapporte Foot Mercato (et en considérant le fait que PEA revienne sur sa retraite internationale!), l'OM pourrait être privé de jusqu'à 8 joueurs.

Pour ne rien arranger, le calendrier des Phocéens est démoniaque sur ces dates avec la Coupe de France et des affrontements contre Monaco ou encore l'OL en Ligue 1. On verra en février si la stratégie de Pablo Longoria cet été aura été la bonne...

