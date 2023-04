OM : un champion 2010 optimiste pour la fin de saison

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

Comme après chaque contre-performance à domicile depuis deux mois, le doute est de mise à l'OM. Dépassée par le RC Lens au classement, l'équipe d'Igor Tudor va-t-elle laisser les Sang et Or aller titiller le PSG pour le titre ? Va-t-il s'effondrer et laisser le train de la Champions League lui passer sous le nez ? Autant de questions qui trouveront des réponses après le match à Lorient dimanche soir. En attendant, l'ancien Olympien Charles Kaboré (2007-13), aujourd'hui à Niort, a tenté de rassurer les supporters dans La Provence.

"A l'OM, on rate rarement le sprint final, c'est dans l'ADN de l'institution"

"Même lors de la dernière saison de Deschamps, quand on avait terminé 10es de L1, on avait réussi à gagner la Coupe de la Ligue. A l'OM, on rate rarement le sprint final, c'est dans l'ADN de l'institution. Ça, ça reste. Il y a eu beaucoup de changements depuis, mais les joueurs ne doivent pas oublier l'issue de la saison dernière. Et puis, personne ne triche, ils produisent du jeu, les supporters sont derrière eux..."