OM : un champion d'Europe 93 excuse Balerdi

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

Ce dimanche, le Stade Rennais va constituer un point de bascule dans la saison de l'OM. Si les Phocéens enchaînent une troisième défaite en une semaine, ils sombreront dans la crise. S'ils ne perdent pas, ils limiteront les effets de la catastrophique élimination de la Coupe de France face à Annecy. La Provence revient dans son édition du jour sur les gros problèmes défensifs rencontrés dernièrement, et notamment sur le naufrage de Leonardo Balerdi mercredi.

Pour Bernard Casoni, champion d'Europe 93, l'Argentin n'est pas responsable de tous les maux : "On connaît ses limites, on voit ses bévues... mais résumer les problèmes défensifs de l'OM à Balerdi, c'est le degré zéro de l'analyse". Pour lui comme pour Jacky Bonnevay et Rolland Courbis, autres intervenants dans ce sujet, le problème concerne le système tactique de Tudor, qui laisse ses défenseurs en un contre un sur les attaques adversaires : "Dès que l'OM perd les duels, ou que ses rivaux sont suffisamment habiles pour sortir de l'étau, c'est tout de suite la panique. Les centraux paient les pots cassés", ajoute Bonnevay. Courbis estime que pour ce système, il faut des défenseurs rapides et qu'un William Saliba aurait excellé dans cette ligne de trois.