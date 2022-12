OM : un champion d'Europe 93 pointe du doigt la perte d'identité du club

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

C'est un discours assez hallucinant qu'a tenu Bernard Casoni au Youtubeur Franek, qui l'interrogeait sur un éventuel retour à l'OM, où il a joué (1990-96) et entraîné (1998-2000) : « Revenir ? Ça dépend des conditions mais déjà, je trouve que l’OM perd un peu de son identité. Même si le fait de faire revenir Jean-Pierre Papin est une excellente initiative, à voir comment il sera utilisé. Mais à la direction, il n’y a que des étrangers, l’actionnaire est américain, le président espagnol, le coach croate… Aucun ne connaît l’identité du club, il n’y a pas de marseillais. Il y a des gens qui ont écrit l’histoire de l’OM et qui mériteraient d’être là. C’est un club fantastique et c’est dommage de voir que son identité se perd, on préfère recruter plutôt que de former, alors qu’il y a plein de jeunes talentueux dans la région. Mais le club préfère recruter 10 joueurs chaque été ».

Une charge en règle contre Pablo Longoria plutôt injuste dans la mesure où l'Espagnol fait justement tout pour s'imprégner de la mentalité marseillaise et a montré qu'il l'avait bien comprise. Bien mieux en tout cas que son prédécesseur, Jacques-Henri Eyraud, qui lui était bien français... En tout cas, le champion d'Europe 93, qui a joué six des onze matches du parcours victorieux en C1 (mais pas la finale), ne risque pas de revenir après ce genre de déclarations...