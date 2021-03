OM : un champion de France 2010 adoré des supporters raccroche les crampons

Zapping But! Football Club OM : nos voeux pour les Marseillais en 2021

A l'été 2009, les clubs français avaient dépouillé le FC Porto de ses stars argentines. L'OL avait pris Lisandro Lopez, l'OM Lucho Gonzalez. Les Gones espéraient reprendre leur moisson de titres que les Girondins avaient interrompu mais ce sont les Marseillais, sous l'impulsion du Comandante, qui ont réalisé une saison d'anthologie, mettant fin à 17 ans d'abstinence (18 pour les formalistes) au palmarès du championnat de France.

Adoré des supporters, surtout après son but contre Rennes

Remarquable organisateur de jeu, capable de distiller des ouvertures prodigieuses pour ses attaquants, tireur de coups de pied arrêtés très précis, toujours très actif au milieu du terrain, l'Argentin a été l'un des grands hommes du titre de champion de France 2010, mais aussi de la victoire en Coupe de la Ligue 2010, quelques semaines plus tôt, qui avait dépoussiéré le palmarès marseillais.

Il était reparti pour Porto en janvier 2012, au beau milieu d'une saison pourrie au niveau sportif par la guerre interne que se livraient Didier Deschamps et José Anigo. En deux saisons et demi, il avait permis à l'OM de décrocher un championnat, deux Coupes de la Ligue et deux trophées des champions. Mais surtout, il était adoré des supporters, pour son emprise sur le jeu, son charisme… et le troisième but inscrit contre Rennes le soir du titre, qui avait fait chavirer le Vélodrome.