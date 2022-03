OM : un champion du Monde 2018 déclare sa flamme à Jorge Sampaoli

Zapping But! Football Club OM - INFO BUT! : un ex de retour au bercail ?

Si la personnalité clivante de Jorge Sampaoli commence à faire tousser certains cadres de l'effectif de l'OM et toute une frange des supporters, l'Argentin garde aussi ses fidèles. Y compris chez ses anciens joueurs lors de son expérience mitigée au FC Séville.

« Ce n'est pas quelqu'un qui a peur »

Dans les colonnes de Ouest-France, Steven Nzonzi (33 ans) a fait part d'une très grande gratitude à l'égard de Jorge Sampaoli. Un coach qui l'a profondément marqué : « Avec lui, j’ai vécu la meilleure saison de ma carrière. C’est un caractère opposé au mien, mais il donne de l’énergie à son équipe, il aide les joueurs à tout donner et à se sentir bien physiquement. Il met beaucoup d’intensité dans les entraînements et ça donne du jus pour aller presser vers l’avant. Il met aussi en place un jeu pour gagner, ce n’est pas quelqu’un qui a peur ».

Et l'ancien Rennais, aujourd'hui à Al Rayyan (Qatar), étaye son propos avec une anecdote : « Je me rappelle qu’on affronte le Barça et il nous demande d’aller presser très haut, en laissant nos défenseurs centraux en un contre un face à Neymar, Suarez ou Messi. Il ne craint rien, il s’en fout des conséquences et les joueurs le ressentent ».

